В Вологодской области 23-летняя девушка сбила велосипедиста

В Вологодской области водитель сбила велосипедиста насмерть. ЧП случилось в темноте - женщина не заметила человека на дороге.

Как сообщили в областном УМВД, ЧП случилось 27 октября около 22:30 в Кадуе на улице Ломоносова около дома № 11 а.

По предварительной версии, за рулем Лада-Калина находилась 23-летняя девушка автомобилистка, она сбила 45-летнего велосипедиста. Он ехал в попутном направлении по краю дороги без светоотражающих элементов.

В результате мужчина от полученных травм скончался на месте ДТП.