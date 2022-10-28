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НовостиПроисшествия28 октября 2022 6:24

В Вологодской области 23-летняя девушка сбила велосипедиста

Он погиб
Иван Чухнин

В Вологодской области водитель сбила велосипедиста насмерть. ЧП случилось в темноте - женщина не заметила человека на дороге.

Как сообщили в областном УМВД, ЧП случилось 27 октября около 22:30 в Кадуе на улице Ломоносова около дома № 11 а.

По предварительной версии, за рулем Лада-Калина находилась 23-летняя девушка автомобилистка, она сбила 45-летнего велосипедиста. Он ехал в попутном направлении по краю дороги без светоотражающих элементов.

В результате мужчина от полученных травм скончался на месте ДТП.