На Вологодчине осужденный совершил дерзкий побег

-

В Вологодской области дерзкий осужденный совершил побег. Активно ведутся поиски. Снимок оказался и у "Комсомольской правды".

О ЧП сообщает портал «Череповецкая истина»: "По информации из собственных источников стало известно, что сегодня днём из деревни Климовское сбежал заключённый», — пишет издание.

Напомним, Климовское - поселок под Череповцом, где работают осужденные из Судской колонии-поселения. Они работают в убойном цеху местного предприятия.

Оттуда и совершил побег один из них.

«Сейчас силами сотрудников УФСИН и полиции ведётся его розыск. По Климовскому ходят сотрудники и предъявляют жителям фото сбежавшего», — добавляет «Череповецкая истина».

Есть информация, что мужчина сидел за причинение тяжкого вреда здоровья, а также за воровство. Досиживал срок в колонии-поселении.