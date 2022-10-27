На Вологодчине ограничили движение большегрузов в 16 районах

В 16 районах Вологодской области ограничили движение большегрузов более 8 тонн. Такие ограничения призваны сохранить дорожное полотно в период неблагоприятных природно-климатических условий. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Ограничения введены в Бабаевском, Бабушкинском, Вашкинском, Верховажском, Вожегодском, Грязовецком, Кич-Городецком, Междуреченском, Никольском, Нюксенском, Сокольском, Тарногском, Тотемском, Харовском, Череповецком и Шекснинском районах.

Проезд большегрузов запрещают ежегодно осенью и весной. В этот период грунт переувлажнен - снижается несущая способность конструктивных элементов трасс. Дороги в межсезонье больше подвержены разрушениям, особенно от тяжелого транспорта.

Начальник Департамента дорожного хозяйства и транспорта пояснил: "В каждом районе области функционирует Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации. Она принимает решение о введении ограничения по разрешенной максимальной массе транспортного средства. Контроль за его соблюдением осуществляет ОГИБДД района. Если же вы лично обнаружили нарушение – обратитесь по номеру «112». Вашу информацию направят в ОГИБДД района, где оно было зафиксировано".