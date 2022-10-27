В Череповце 29 октября перекроют перекресток Гоголя-Краснодонцев

В Череповце в эту субботу, 29 октября, для транспорта перекроют перекресток Гоголя-Краснодонцев. Об этом сообщили в департаменте ЖКХ. С 7:00 до 19:00 рабочие будут асфальтировать улицу. В это время проехать с улицы Гоголя на Краснодонцев и наоборот будет невозможно.

Кроме того, с 30 октября по 6 ноября автобус маршрута № 32 будет не доступен для горожан. Причиной тому - школьные каникулы. Также с 1 ноября маршрут № 27, по просьбам пассажиров, будет ходить по другому пути по направлению к остановке «Доменная». С проспекта Строителей автобус будет поворачивать на улицу Ломоносова, где остановится у дома № 30. Далее продолжит движение по улице Ленина. В обратную сторону маршрут остается без изменений.