В Череповце продленку для первоклассников организовали в детсадах

В Череповце открыли группы продленного дня в детсадах Заречья и Индустриального района. В них теперь занимаются первоклашки из соседних школ. В детсадах № 24, 92 и 132 остались свободные помещения, их и займут школьники. В каждом учреждении открыто по одной группе на 8-10 детей.

«Продленка — дополнительная платная услуга, она востребована. В детском саду № 132 уже второй год практикуют группу продленного дня. Не во всех школах есть возможность организовать продленку, поэтому школы обращаются в детсады. Сейчас освобождаются помещения в некоторых садах, и руководители используют их для дополнительных платных услуг по запросам родителей. Это подготовка к школе, изо, занятия с логопедом, продленка», — рассказала официальному порталу города начальник отдела дошкольного образования управления образования Анжелика Никанорова.

На данный момент в детсадах Северного, Индустриального районов и Заречья свободными остаются 1514 мест: 642 для детей до трех лет, 872 — с трех до семи лет.