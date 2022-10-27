Под Вологдой открывается лососевая ферма

В Вологодском районе в поселке Грибково продолжается строительство лососевой фермы. Над предприятием начали работать в 2019 году, к концу 2023 рыбный комплекс откроется полностью. До конца января планируется запустить цех инкубации атлантического лосося. Об этом сообщила пресс-служба Правительства Вологодской области.

Специалисты государственной ветеринарной службы провели эпизоотологическое обследование фермы. Эксперты оставили свои рекомендации: после того, как условия выращивания икры будут соответствовать требованиям ветеринарного законодательства, можно будет ввести первую партию инкубационной икры.

«Наша главная задача — обеспечение высокого уровня ветеринарной безопасности. Очень важно, чтобы производитель соблюдал установленные меры профилактики на всех участках производства рыбы. Одним из важных вопросов является карантинирование объектов аквакультуры при ввозе нового материала в целях недопущения вспышек инфекционных заболеваний на территории области», — отметил начальник управления ветеринарии с государственной ветеринарной инспекций Вологодской области.

В Вологодской области рыбная ферма ООО «Аквапродукт» пока единственная ферма, которая будет заниматься выращиванием атлантического лосося в искусственно созданных условиях. Уникальность предприятия в использовании установок замкнутого водоснабжения.

«Данная технология уникальна еще и тем, что в основном в мире в установках замкнутого водоснабжения выращивают атлантического лосося весом максимум до 500 граммов, в планах вологодского предприятия — до 3–5 кг. Проектная мощность объекта составляет до 2,5 тысяч тонн лосося в год», — сообщил заместитель губернатора Михаил Глазков.