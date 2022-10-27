В Череповце на остановках начали раздавать бесплатный интернет

В Череповце у остановочного пункта «23 микрорайон» на проспекте Победы, 177 теперь можно подключиться к бесплатной сети wi-fi. Радостную новость сообщил мэр города Вадим Германов. Вскоре интернет подключат и у павильонов возле ТЦ «Юбилейный», ТЦ «Новый век» и на Архангельской, 46. Чтобы зайти в интернет сначала необходимо пройти процедуру идентификации пользователя.

Напомним, что в городе металлургов wi-fi доступен в 12 трамваях. Еще 4 вагона на данный момент проходят настройку. Сити-менеджер пояснил: «Скорость интернета не фантастическая, скачать видео до прихода автобуса вряд ли получится. Однако прочитать городские новости или открыть виртуальное табло с прогнозом прибытия общественного транспорта — без проблем. Как выяснил портал Statista, чаще всего люди читают новости со смартфона в собственной кровати и по дороге на работу в общественном транспорте. На почетном третьем месте — ванная комната. Хотим, чтобы вы всегда были в курсе трендов и новостей, поэтому продолжаем развивать городскую сеть с общедоступным бесплатным интернетом».