Финалистами всероссийской туристской премии «Маршрут года» стали четыре вологодских маршрута

В финал Всероссийской туристской премии «Маршрут года – 2022» вышли четыре проекта из Вологодской области. Об этом сообщает Департамент культуры и туризма региона.

Всероссийская туристская премия «Маршрут года» присуждается за достижения в области создания и развития туристских маршрутов. В этом году на неё заявился 571 проект из 67 регионов России.

В финал премии вышли представители Вологодской области.

В номинации «Лучшая экскурсия в городе» – обзорная пешеходная экскурсия «Кружевная линия»,

В номинации «Лучший туристический путеводитель» – детский путеводитель по Вологодской области, В номинации «Лучший маршрут для сельского туризма в городе» – экскурсия на эко-ферму «Ушастое подворье», В номинации «Лучший культурно-познавательный маршрут» – национальный маршрут «Жемчужины Русского Севера».

Победителей Всероссийской туристской премии «Маршрут года – 2022» определят с 31 октября по 2 ноября в Уфе. Участники рассчитывают на продвижение своих проектов на российском туристическом рынке.