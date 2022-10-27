Свободные помещения в детских садах Череповца заполняют первоклассники с продленки

В Череповце дошкольные учреждения предоставляют для школ свободные помещения. Туда после уроков ходят первоклашки из соседних школ. В каждом детсаду открыто по одной группе на 8 -10 детей. Такая практика существует в садах №24, 92 и 132.

По словам начальника отдела дошкольного образования управления образования Анжелики Никаноровой, «Не во всех школах есть возможность организовать продленку, поэтому школы обращаются в детсады. Сейчас освобождаются помещения в некоторых садах, и руководители используют их для дополнительных платных услуг по запросам родителей. Это подготовка к школе, изо, занятия с логопедом, продленка».

Как сообщает официальный сайт Череповца, в дошкольных учреждениях Северного, Индустриального и Заягорбского районов вакантны более 1500 мест.