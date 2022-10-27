В Череповце 400 животных отловят и стерилизуют за счет областного бюджета

В Череповце отловят 400 бездомных животных и стерилизуют за бюджетный счет. Об этом сообщает официальный сайт Череповца со ссылкой на депутата областного Заксобрания Андрея Макарова. Отловом, стерилизацией и вакцинацией бездомных животных занимается специализированная организация.

Финансирование производится из областного бюджета. После стерилизации и вакцинации животных выпускают обратно. Договор с подрядчиками заключаются каждый год.

"До конца 2022 года планируется отловить и стерилизовать более 400 бездомных животных, в 2023 году отлов будет продолжен," — рассказал Андрей Макаров. Череповчанам сообщают, что заявки на отлов принимаются по телефону «083». Если собаки проявляют агрессию, информация передается в спасательную службу и полицию.