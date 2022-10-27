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НовостиОбщество27 октября 2022 8:23

В Вологде заменили 10 тысяч светильников на более экономичные

Замену производил подрядчик на собственные средства
Иван Чухнин

В Вологде заменено 10 тысяч светильников из 10212 запланированных. Для контроля освещенности ведется проверка его уровня. К установке светодиодных фонарей приступили 5 августа. Завершить монтаж светильников планируется до конца ноября.

Как сообщает пресс-служба администрации Вологды, уровень освещенности уже провели на улицах Дальней, Возрождения, Щетинина, Преминина, Кольцевом переулке, Пошехонском шоссе, путепроводах и некоторых магистральных улицах. Освещение соответствует нормам.

Новые светильники будут экономить электроэнергию, они выгоднее более чем на 50%, а установку производил подрядчик на собственные средства.

Добавим, что 2022 год в Вологде объявлен Годом энергоэффективности и энергосбережения.