В Вологде заменили 10 тысяч светильников на более экономичные

В Вологде заменено 10 тысяч светильников из 10212 запланированных. Для контроля освещенности ведется проверка его уровня. К установке светодиодных фонарей приступили 5 августа. Завершить монтаж светильников планируется до конца ноября.

Как сообщает пресс-служба администрации Вологды, уровень освещенности уже провели на улицах Дальней, Возрождения, Щетинина, Преминина, Кольцевом переулке, Пошехонском шоссе, путепроводах и некоторых магистральных улицах. Освещение соответствует нормам.

Новые светильники будут экономить электроэнергию, они выгоднее более чем на 50%, а установку производил подрядчик на собственные средства.

Добавим, что 2022 год в Вологде объявлен Годом энергоэффективности и энергосбережения.