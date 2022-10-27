Под Вологдой будут выращивать атлантического лосося. Работы по строительству фермы уже ведутся. Специалисты государственной ветеринарной службы провели эпизоотологическое обследование ООО «Аквапродукт» на предмет возможности ввоза первой партии инкубационной икры атлантического лосося. Цех планируется ввести в эксплуатацию до конца января 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Вологодской области.

Напомним, что рыбная ферма - единственное предприятие в нашем регионе и одно из немногих в России, которое будет заниматься выращиванием атлантического лосося в искусственно созданных условиях. Здесь будут использоваться установки замкнутого водоснабжения (бетонных бассейнов под крышей с системой многократного использования и очистки артезианской воды). При этом в общепринятой практике в основном используется способ выращивания лосося в садках приморских побережий.

«Эта технология уникальна еще и тем, что в основном в мире в установках замкнутого водоснабжения выращивают атлантического лосося весом максимум до 500 граммов, в планах вологодского предприятия - до трех-пяти килограммов. Проектная мощность объекта составляет до 2,5 тысячи тонн лосося в год», – резюмировал заместитель Губернатора Михаил Глазков.