В Вологде виден конец первого этапа благоустройства Затоновского берега

В Вологде завершается первый этап благоустройства Затоновского берега. Оно финансироуется из федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». В микрорайоне Водники подрядчик в рамках 1-го этапа приводит в порядок береговую полосу, обустраивает площадки для отдыха, прогулочные дорожки и террасы, устанавливает на территории навесы с качелями, монтирует освещение и проводит озеленение.

Здесь завершен монтаж деревянных настилов, установлен каркас перголы (навеса), проведено озеленение.

Осталось доделать брусчатку и установить малые архитектурные формы, они уже привезены.Работы осталось еще на пару недель.

Напомним, Затоновский берег стал победителем голосования по отбору общественных пространств для благоустройства в 2022 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». В пользу этого объекта высказались более 7, 5 тысяч вологжан.