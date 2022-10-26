Зима близко: вологжане радуются свалившемуся на голову снегу

Газета "Наша жизнь"

На западе Вологодской области журналисты запечатлели выпавший снег. Работники газеты «Наша жизнь» Бабаевского района рассказали, что в городе снегопад идет уже второй раз за эту осень. Первый снег растаял, практически не задержавшись. А вот на этот раз земля плотно укуталась белым покрывалом - удалось даже сделать фотографии.

Кстати, жители других районов Вологодчины тоже сообщали о выпадении снега. Зима подбирается к региону все ближе. 25 октября снег был замечен и над областной столицей.

Вологодский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды напомнил, что в области уже наступил период «предзимья» - то приходит похолодание, то недолгое потепление. Вологжанам стоит начать морально готовится к мокрому снегу.

И сегодня, 26 октября, над Вологдой кружат снежинки.