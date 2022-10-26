Дети мобилизованных череповчан будут бесплатно есть и ездить на транспорте

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26 октября депутаты Гордумы приняли меры поддержки семей мобилизованных череповчан. Дети из таких семей смогут бесплатно питаться в школе, а студенты колледжей и школьники получат возможность ездить в общественном транспорте не тратя денег. Кроме того, в городских учреждениях не нужно будет платить за кружки и секции. Дошкольники могут посещать детсады бесплатно.

Средства на поддержку семей мобилизованных выделят из городского бюджета. Об этом сообщила депутат Гордумы Елена Сазонова. Льготы действуют с 1 октября и до окончания службы мобилизованного. Чтобы воспользоваться мерами поддержки, нужно обратиться в образовательное учреждение, для подтверждения мобилизации необходимо предоставить справку из военкомата.