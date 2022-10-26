В Череповце станет на 4 трамвайных остановки больше

В городе металлургов продолжают благоустраивать транспортную сеть. Четыре новых остановочных павильона появятся в Череповце до конца года. Один новый остановочный пункт недавно установили на остановке «Заводская». Ожидается еще один у центральной проходной, два на «Доменной» в сторону города и в сторону завода, еще один на остановке «Гагарина». Об этом сообщил замначальника департамента ЖКХ Анатолий Вересов

«Начали устанавливать павильоны на остановках у заводских проходных. Больше всего трамваями пользуются металлурги, теперь им будет комфортнее ждать транспорт. Павильоны немного отличаются от стандартных автобусных. На „Заводской“ остановка шесть на полтора метра, на „Центральной проходной“ будет немного больше — восемь на два метра. Установим павильоны везде, где есть техническая возможность», — пояснил чиновник.

В Череповце за прошедший год появилось 85 новых остановок.