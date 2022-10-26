В Череповце впервые зарегистрировали новорожденного через Госуслуги

В городе металлургов 21 октября впервые зарегистрировали новорожденного через сервис «Рождение ребенка» на Госуслугах. Необходимая информация теперь хранится в личном кабинете, а свидетельство о рождении можно получить позже или вовсе его не забирать.

Начальник отдела ЗАГС Вологодской области Наталия Лазарева пояснила для официального портала Череповца: «Для регистрации ребенка на сервисе мать должна в роддоме дать согласие на оформление электронного документа о рождении. Затем в личный кабинет матери придет электронная справка о рождении. Там нужно заполнить заявку. Если ребенок родился в браке, отец должен согласовать на госуслугах имя ребенка. На основании всех данных ЗАГС в течение суток оформит акт о рождении. В личный кабинет родителя придет уведомление. Если нужно бумажное свидетельство о рождении, необходимо подойти в ЗАГС в течение семи дней после регистрации. Череповец — первый город в области, где зарегистрировали новорожденных с помощью сервиса».

В России же первый зарегистрированный новорожденный был отмечен в мае в Якутске. Его назвали Марком.