В Вологде представят концепцию развития набережной и центра города

Фото: со страницы Анатолия Баранова в ВКонтакте

В Вологде началась работа над стратегией развития центра и набережной на ближайшие семь лет. Архитекторы «Лаборатории городской среды» совместно с Консорциумом под лидерством АБ «RDNK» подготовят проект будущего. Об этом сообщил начальник Департамента градостроительства Анатолий Баранов.

Чиновник отметил, для администрации города этот документ станет своего рода дорожной картой. Кроме того, конкретный перечень мероприятий поможет для включения в муниципальные программы и получения финансирования.

«Консорциум приступил к изучению площади, которая составляет 200 гектаров. В исследование вошла Центральная часть города в границах улиц: Воровского – проспекта Победы – Ленинградской – Благовещенской – Батюшкова – Мира – Предтеченской – Чехова – Пушкинской – Советского проспекта – Предтеченской – Пречистенской набережной – Советского проспекта (до дома № 47) – моста 800-летия – Набережной 6-Армии (до ул. Некрасова), включая объекты капитального строительства и территорию за домами № 89 и 113 – фрагмент вдоль улиц Чернышевского и Бурмагиных», – уточнил на своей странице в соцсети Анатолий Баранов.