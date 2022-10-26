Череповец закупит оборудование для спецоперации на 10 млн рублей

26 октября в Череповце депутаты Гордумы единогласно проголосовали за наделение мэрии полномочиями по закупке необходимого военного оборудования и передаче его из муниципальной собственности в федеральную. На дроны, приборы ночного видения, средства радиосвязи, электроники, тепловизионные бинокли, прицелы, средства обнаружения беспилотников, автотранспорт, обмундирование, лекарства, стройматериалы и инструменты выделят 10 млн рублей.

Мэр города металлургов Вадим Германов отметил: "Командиры воинских частей, где есть наши мобилизованные, будут направлять заявки с наименованиями и количеством товаров. Курировать процесс заммэра Артём Дмитриев".

Кроме того, для помощи мобилизованным активисты открыли спецсчет. «Работаем по заявкам, которое присылают части. Купили печи, квадрокоптеры, тепловизоры. На счет поступило около шести миллионов рублей, потрачено чуть более пяти», — пояснила директор некоммерческой организации «Мамы Череповца рекомендуют» Ольга Воронова.