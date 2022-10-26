В Вологде прохожие спасли 10-летнюю девочку от насильника, после чего маньяк умер

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Вологде задержали 57-летнего педофила. Подробности жуткого инцидента раскрыла пресс-служба Следственного управления СК по Вологодской области.

Вечером 24 октября на улице Пугачева бывший зэк напал на незнакомую ему 10-летнюю девочку и попытался ее изнасиловать. К счастью, маньяка заметили прохожие - они-то и отбили у извращенца школьницу. Довести задуманное до конца он не смог. На место вызвали полицию. К прибытию защитников педофил свел счеты с жизнью.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Покушение на изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста". Выяснилось, что мужчина в 2015 году был осужден за совершение преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Вышел он из мест заключения осенью 2021 года.

На данный момент ведется расследование, назначены судебные экспертизы. Следствием будет проанализирован порядок осуществления административного надзора, установленного в отношении злоумышленника.

Вред здоровью ребенка не причинен.