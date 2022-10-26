Скейт-парк в Вологде назвали лучшим проектом России по физкультуре

Фото: администрация города Вологды

Скейт-парк «Яма», что был открыт в июне 2022 года в Вологде, завоевал 1 место в номинации «Лучшая программа по развитию физической активности среди населения» в конкурсе «Здоровые города России». Всего от областного центра подали 9 заявок. Об этом сообщила пресс-служба Администрации города.

Целью всероссийского конкурса назвали выявление наиболее эффективных практик в сфере общественного здоровья и формирования здоровьесберегающей среды.

Скейт-парк пользуется у молодежи заслуженной популярностью. Мэр подчеркнул, что именно вологодские молодые активисты предложили сделать современное общественное пространство в центре города. С момента открытия спортивную площадку посетили более 20 тысяч вологжан. Объект продолжит функционировать и весной. Ожидаются мастер-классы по сноубордам, праздничные новогодние мероприятия и фестиваль ледяных фигур.