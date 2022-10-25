В Вологодской области зарплата в культуре в 2023 году превысит среднюю по региону

В Вологодской области зарплата в культуре превысит среднюю по региону. Такая информация прозвучала из уст начальника департамента культуры и туризма Владимира Осиповского.

В ЗСО прошли «нулевые чтения» областного бюджета. По его словам, в 2023 году зарплата в сфере составит 48 844 рубля при средней по региону 46 482 рубля.

Предварительно, будут отремонтированы десятки домов культуры, продолжится техническое оснащение театров, обновление ждут около 30 библиотек. Десять миллионов рублей пойдет на покупку новых книг. Ремонты пройдут в шести школах искусств.

Всего на финансирование госпрограммы по развитию культуры, туризма и архивного дела в 2023 году направят свыше двух миллиардов рублей, из них около 1,8 миллиарда — из областного бюджета. Окончательный объем федеральных средств станет известен после принятия бюджета страны.

В регионе продолжатся проекты «Местный дом культуры», «Театры — детям», «Сельский дом культуры», «Сельская библиотека». Будут ремонтировать школы искусств и покупать книги в библиотеки. Запланированы и работы по нацпроекту «Культура», сообщает пресс-служба Заксобрания региона.