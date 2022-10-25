На Вологодчину вернулись 60 многодетных отцов

На Вологодчину вечером 24 октября, вернулись около 60 многодетных отцов. Все они имеют троих и более детей и находились в учебке Костроме, так как были мобилизованы.

«На прошлой неделе я принял решение отозвать из учебных центров Минобороны всех вологжан, имеющих троих детей и призванных в рамках частичной мобилизации, - написал сегодня на своей странице в социальной сети ВКонтакте Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. - Вчера вечером автобусы привезли наших ребят домой. Спасибо за то, что по первому зову встали на защиту страны, мужики! Уверен, дома вы принесете не меньше пользы, чем на передовой».

За вологжанами, у которых трое и более детей до 16 лет, были направлены автобусы. Они прибыли в пункт приема личного состава, здесь им оформили документы.

Как сообщил на своей странице ВКонтакте Уполномоченный по правам человека в Вологодской области Олег Димони, скоро к вернувшимся вологжанам добавятся еще несколько многодетных отцов, которые сейчас находятся в другом военном учебном центре.

Четверо мужчин, несмотря на предложение демобилизоваться, решили продолжить службу.