В Вологодской области действует оперативный штаб по режиму базовой готовности

В Вологодской области создали оперштаб по режиму базовой готовности.

Возглавил его губернатор Олег Кувшинников. Заместителем утвержден и.о. первого замгубернатора Эдуард Зайнак. Напомним, режим базовой готовности введен в регионе указом президента с 20 октября.

Вот что сообщил Оле Кувшинников: «Руководители регионов, в которых введен уровень базовой готовности, наделены полномочиями принимать решения по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, а также удовлетворять потребности вооруженных сил, населения. Для этого в Вологодской области создан оперативный штаб. В него вошли и представители силовых структур».

На первом заседании оперштаба, которое состоялось уже 20 октября принято решение о возвращении из воинских частей и учебных центров мобилизованных, имеющих троих детей. Следующее заседание оперштаба пройдет 27 октября.