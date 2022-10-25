Пьяный водитель давал 50 тысяч рублей вологодским полицейским и попал под суд

Пьяный водитель пытался дать взятку сотрудникам ДПС и попал под суд.

Собранные следственными органами СУ СК России по Вологодской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении мужчины 1966 года рождения.

Как сообщает региональное СУ СК, он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу лично в значительном размере за совершение заведомо незаконного бездействия, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам). Как оказалось, ранним утром 3 июля 2022 года белозерские сотрудники ДПС при несении службы выявили водителя легкового автомобиля, прибывшего для отдыха в Вологодскую область, с признаками опьянения.

Пытаясь уйти от ответственности мужчина предложил сотрудникам взятку в размере 50 000 за несоставление протокола. От взятки полицейские отказались, сообщив об указанном факте в дежурную часть. В итоге фигуранту уголовного дела назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей. Приговор в настоящее время в законную силу не вступил.

Естественно, водитель должен понести ответственность и за езду в пьяном состоянии.