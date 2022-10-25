Редактор районки Сергей Маров стал главой Шексны

В Шекснинском районе на внеочередной сессии Представительного Собрания депутаты избрали нового главу муниципалитета. Им стал Сергей Маров, много лет возглавлявший районную газету «Звезда». Об этом сообщил глава Шекснинского района Виктор Кузнецов.

Сергей Маров с 1998 года регулярно избирается депутатом в представительные органы района. Газета «Звезда» - сильнейшая районная газета в регионе. Деловым и организаторским качествам Сергея можно только позавидовать. А родной поселок он и знает, и любит. Надеемся, на новом посту Серею пригодятся знания и умения журналиста. Желаем ему свершений и удач!