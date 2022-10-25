В Череповце девушка с матом избила свою знакомую и попала в интернет

В Череповце девочка избила одноклассницу. ЧП случилось весной, оно было записано на телефон, так что видеозапись появилась в интернете. Избиение в подъезде дома сопровождалось матом. Так что видеозапись вызвала общественный резонанс. Как оказалось, была избита школьница 2009 года рождения.

Как сообщила пресс-служба областного Управления МВД, 29 марта во второй отдел полиции Череповца поступил сигнал о причинении в подъезде одного из жилых домов на улице Беляева побоев несовершеннолетней девочке. В ходе проверки сотрудники полиции установили, что побои причинила девушка-подросток 2008 года рождения. Поводом для конфликта стала электронная сигарета, которую потерпевшая якобы без спроса взяла у знакомой.

Полицией было вынесено решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Материалы проверки в отношении злоумышленницы и ее родителей 26 апреля были направлены в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав мэрии Череповца.

Юную череповчанку, избившую знакомую, поставили на профилактический учет.