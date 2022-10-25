В Череповце настроили "зеленую волну" для автомобилистов и пешеходов

В Череповце настроили зеленую волну. Об этом рассказал мэр Череповца Вадим Германов. Благодаря этому удалось увеличить трафик и настроить движение на проспекте Победы - от ул. Олимпийской до Красного ткача и от ул. Первомайской до ул. Олимпийской.

Также «зеленая волна» пошла на ул. Бурдина в сторону ул. Мира.

Новую светофорную фазу настроили и для пешеходов. На перекрестке ул. Советской и К.Либкнехта длительность ожидания зеленого сигнала сократили на четверть - со 128 до 104 секунд, и работы продолжат.

Мэр города заверяет: «Если ехать со скоростью 40-50 км/ч — стоять на перекрестках не придется». Однако в часы пик движение все еще может затормаживаться.