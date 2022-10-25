Названы лучшие медицинские работники Вологодчины по мнению пациентов

В Вологодской области выбрали девять лучших работников здравоохранения. За них проголосовали более 13 тысяч жителей области.
"Признание пациентов очень много значит. Когда пациент голосует сердцем - это большой стимул для работы. Уважение и взаимопонимание между ним и доктором - самый правильный подход в работе», - прокомментировал начальник Департамента здравоохранения области Алексей Плотников.
Проект «Народный доктор», инициатором которого выступил губернатор области, организуют департамент здравоохранения и региональное отделение партии «Единая Россия» ежегодно с 2014 года. Вологжане называют лучших медицинских работников больниц и поликлиник, заполняя анкеты.
Итоги конкурса таковы. Номинация «Народный врач»:
- Подъяков Александр Михайлович, заведующий отделением - врач-хирург хирургического отделения Вологодской городской больницы №2;
- Новикова Нина Васильевна, врач-педиатр участковый Череповецкой детской городской поликлиники №1;
- Магичева Александра Михайловна, врач-терапевт участковый Сокольской центральной районной больницы.
Номинация «Народный фельдшер»:
- Малышева Любовь Алексеевна, фельдшер терапевтического отделения № 3 Вологодской городской поликлиники №1;
- Наумова Алена Александровна, заведующий здравпунктом - фельдшер Медико-санитарной части «Северсталь»;
- Данилова Надежда Владимировна, фельдшер терапевтического участка № 1 Бабушкинской центральной районной больницы.
Номинация «Народная медицинская сестра»:
- Одинцова Елена Витальевна, медицинская сестра врача общей практики (семейного врача) отделения общей врачебной (семейной) практики Вологодской городской поликлиники №2;
- Зацепанюк Наталья Николаевна, медицинская сестра участковая Череповецкой городской поликлиники №7 имени П.Я. Дмитриева;
- Рыстакова Юлия Геннадьевна, медицинская сестра процедурной дневного стационара Кирилловской центральной районной больницы.