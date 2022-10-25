На Вологодчине подготовили бюджет на 2023-2025 годы

Губернатор заявил о приоритете бюджета Вологодской области на 2023-2025 годы. Главное - это исполнение всех принятых социальных обязательств. Более 60% расходов направлено на социальные статьи. В 2023 году произойдет повышение заработной платы работников бюджетной сферы. Также необходимо обеспечить федеральное решение об увеличении минимального размера оплаты труда с 1 января 2023 года на 6,3% до 16 242 рублей с дальнейшей ежегодной индексацией на 4%.

Напомним, в регионе завершили работу над проектом областного бюджета. Вскоре он будет представлен депутатам для его обсуждения и принятия на сессии Законодательного Собрания.