Вологда
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Вологда
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 октября 2022 5:35

На Вологодчине подготовили бюджет на 2023-2025 годы

Он сохранит социальную направленность
Источник:kp.ru

Губернатор заявил о приоритете бюджета Вологодской области на 2023-2025 годы. Главное - это исполнение всех принятых социальных обязательств. Более 60% расходов направлено на социальные статьи. В 2023 году произойдет повышение заработной платы работников бюджетной сферы. Также необходимо обеспечить федеральное решение об увеличении минимального размера оплаты труда с 1 января 2023 года на 6,3% до 16 242 рублей с дальнейшей ежегодной индексацией на 4%.

Напомним, в регионе завершили работу над проектом областного бюджета. Вскоре он будет представлен депутатам для его обсуждения и принятия на сессии Законодательного Собрания.