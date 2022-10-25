На Вологодчине началось предзимье. Это новый синоптический сезон. Как сообщили в Центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, со среды на регион приходит атлантический циклон, погода сохранится теплой, но в регионе будет дождливо. Самым теплым днем недели станет четверг, 27 октября. Дневные температуры составят около +3°C… +8°C. При этом сохранится облачная и дождливая погода.

А понедельник и вторник, 24-25 октября, - холодно, в ночные часы до -4°C.

Что касается конца недели, на Вологодчине снова похолодает. Осадки ожидаются в виде мокрого снега.