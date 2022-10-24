Дистанционные мошенники подделали голос и обманули студентку из Вологды

20-летняя студентка из Вологды попалась на удочку аферистов. Однако схема мошенничества поразила даже правоохранителей. Подробности сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.

В соцсети девушке пришло аудиосообщение от знакомого, в котором он просил дать денег в долг. Вологжанка не смогла отказать и перевела 5600 рублей на указанный номер банковской карты. Позже выяснилось, что страницу мужчины взломали и даже подделали его голос.

За 2022 год жители областной столицы по официальным данным перевели дистанционным мошенникам 91,3 млн рублей. Из них 3,3 млн только за прошедшую неделю.