Смартфон поможет жителям Череповца узнать, когда придет автобус

В Череповце остановки снабдили QR-кодами, с помощью которых можно узнать расписание общественного транспорта. Как сообщил мэр Вадим Германов, всего в городе металлургов 250 пунктов ожидания - на всех смонтировать экраны с расписанием не получится, поэтому проблему решили так.

"Однако, согласитесь, находясь где-нибудь на окраине города в 9 вечера, очень хочется понимать перспективы ожидания автобуса", – написал мэр в соцсетях. Узнать время прибытия автобуса или трамвая поможет смартфон. Необходимо отсканировать размещенный на остановке QR-код, и на экране откроется привычное расписание.