Китайский паразит попал в рыбе в ресторан Череповца

Фото Управления ветеринарии региона

В одном из череповецких ресторанов в марлине обнаружили червеобразного паразита. Хозяин заведения незамедлительно отправил филе на экспертизу. В управлении ветеринарии Вологодской области пояснили, что лишним пассажиром оказался рачок Penella. Эти паразиты часто встречаются у обитателей Мирового океана, локализуются в мышцах спины и брюшка, реже проникая в полость тела и печень рыбы.

К счастью, червячки оказались не опасны для человека, лишь портят товарный вид рыбы. Их длина составляет 15-20 сантиметров, а с яйцевыми мешками - от 19 до 35 сантиметров в длину. Сообщается, что партия рыбы поступила из Китая.