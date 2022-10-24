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НовостиОбщество24 октября 2022 13:02

Череповчане обнаружили на новой набережной стоимостью 156 млн рублей трещину

Чиновники пояснили, что это деформационный шов
Евдокия САХАРОВА
Фото местного жителя

Фото местного жителя

В Череповце местные жители возмутились ремонтом набережной. Череповчане активно следят за ходом строительства. На реконструкцию участка протяженностью 585 метров потратили 156 млн рублей. Набережную планируют открыть на День города, который празднуется 4 ноября. И вот, самые внимательные череповчане нашли у Соборной горки трещину и воспылали праведным гневом, написав журналистам портала "ГородЧе".

Издание запросило ответ у мэрии, где пояснили, что это не трещина, а деформационный шов, который перед открытием будет закрыт специальной накладкой. Портал NewsVo обратился к инженеру строителю Максиму Сиволобову. Специалист пояснил, что обычно деформационные швы не выглядят как обычная трещина - они оформлены искусственно. А на набережной действительно видна трещина.