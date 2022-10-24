Многодетные мобилизованные начали возвращаться на Вологодчину

В понедельник, 24 октября, в Вологодской области ждут первый автобус с мобилизованными многодетными отцами. Они возвращаются домой - губернатор решил отозвать вологжан. Спецпредставитель губернатора по частичной мобилизации Александр Ершов заявил во время прямого эфира проекта «Объясняем.рф», что работа будет продолжаться, пока все вологжане с тремя и более детьми не вернутся в семьи.

Процесс возвращения оказался не быстрым. «Все выходные дни проводилась соответствующая работа, с военкоматами выверяли списки. Больше всего вернется многодетных отцов с Костромы. Сегодня к концу дня семьи уже будут встречать своих родных. Далее эта работа будет продолжаться, так как мы понимаем, что военнослужащие находятся в разных точках», - подчеркнул Александр Ершов.

Чиновник отметил, что 4 многодетных отца приняли решение заключить контракт и продолжить военную службу.