Бой двух вологжанок на дороге попал в социальные сети

В Вологде две женщины-водители не поделили дорогу и подрались. Инцидент произошел по улице Щетинина областной столицы. Эмоциональный, с элементами истеричности, женский бой попал на видео. Его закинули в сеть, и он стал распространяться.

Одна из местных жительниц рассказала, что видела конфликт. "На повороте заглохла 9ка. Ей стали , естественно, сигналить. Вышла девушка из 9ки и стала ругаться, мол, чего сигналите и в порыве ударила по капоту авто, которая ехала за ними. И понеслааась", пояснила вологжанка.

«Культурная столица русского севера», — отметил комментатор в соцсети. Может столица боевых искусств?