В Вологодской области разбилась скорая с людьми

Фото: районная газета "Звезда".

В Шекснинском районе произошло ДТП с участием скорой помощи, пострадали люди. Фото с места ДТП разместил паблик газеты "Шексна". Автомобиль получил существенные кузовные повреждения.

Авария случилась 24 октября утром неподалеку от железной дороги.

«На дороге в Шексну-1 произошло ДТП с участием кареты «скорой помощи». Трое пострадавших», — сообщает местная газета «Звезда».

Автомобиль с красным крестом на кузове вынесло за пределы дороги. Он опрокинулся и перевернулся на крышу. По словам очевидцев, столкновения скорой с другими автомобилями не было. Вероятно, водитель не справился с управлением на мокром или подстывшем за ночь асфальте.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

По уточненной информации областного департамента здравоохранения: "Санитарный автомобиль, который не является машиной скорой помощи, перевозил сотрудников районной больницы - фельдшера и санитарку. На повороте с федеральной трассы УАЗ занесло, он перевернулся. Пострадали водитель и двое сотрудников ЦРБ. Всем оказана необходимая помощь, пострадавшие находятся под медицинским наблюдением..."