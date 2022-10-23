В Вологде торжественно открыли памятник писателю Василию Белову

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В Вологде на юбилей Василия Белова торжественно открыли памятник писателю. Вологжанину, самому яркому представителю «деревенской прозы» 23 октября бы исполнилось 90 лет. Классик родился в 1932 году в деревне Тимониха Харовского района.

Композицию, созданную скульптором Алексеем Игнатовым, решили установить у Вологодской областной библиотеки имени Бабушкина - именно туда часто заглядывал писатель.

На открытии присутствовали поклонники творчества, знакомые и друзья писателя. В том числе мероприятие посетил и Анатолий Заболоцкий – кинооператор, писатель и товарищ Белова, а также представители московской писательской организации.