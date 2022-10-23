В Вологодской области заметили северное сияние

В Вологодской области ночью 22 октября было замечено северное сияние. Вологжане из разных районов региона поделились снимками в соцсетях. В группе ВКонтакте «Астроэкскурсия в Озерках» местные жители сообщили: «Сильное северное сияние. Сияет до юго-запада, т.е. сильно южнее Вологды»..

Aurora Borealis, происходит, когда на Солнце случаются особенно активные вспышки - заряженные частицы солнечного ветра движутся из плазменного слоя вдоль силовых линий магнитного поля планеты. Весной и осенью полярные сияния происходят чаще всего.

Люминесценция возникает из-за взаимодействия частиц плазменного слоя с верхней атмосферой - цвет сияния напрямую зависит от состава атмосферы. На Земле от излучения атомов кислорода и азота. Кроме того, сияние происходит на высоте около 100 километров.