Под Белозерском неизвестные сожгли дачу

Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В Белозерском районе 23 октября поздно ночью случилось несчастье. В деревне Иглино Антушевского сельского сгорел одноэтажный дачный дом. Специалисты заключили, что причиной возгорания стал поджог - кто-то устроил пожар намеренно. Подробности ЧП сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

Общая площадь пожара составила 72 кв.м. В ликвидации огня участвовали 4 единицы техники и 8 человек личного состава. Вместе с домом сгорела и хозяйственная постройка, ее не удалось отстоять пожарным. Обстоятельства ЧП выясняются правоохранителями.