В Вологде надругались над "Писающей собачкой"

Фото Олега Степанова

В Вологде активизировались вандалы. В эти выходные у Красного моста неизвестные перекрасили "Писающую собачку" в белый цвет. Об инциденте сообщили местные жители.

Пока не понятно, какой смысл вложили "художники" в свой творческий акт, что именно символизирует белый цвет. Согласно приметам, белая собака, встреченная днем, принесет счастье и везение.

Кстати, это не первое нападение на памятник первому электрическому фонарю в областной столице. Собачка сменила несколько цветов, в том числе рыжий, зеленый и в желтый цвета. Однажды пес даже обзавелся противогазом. Таким образом памятник наладил необычный диалог жителей с городом.