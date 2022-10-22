Воронежец украл два ноутбука из библиотеки Вологды

В Вологде произошла первая кража из библиотеки за год. Подозреваемым оказался уроженец Воронежской области. 25-летний мужчина прогуливался по областному центру и решил зайти в одну из библиотек города. Там он приметил оргтехнику, за которую можно было выручить немного денег. Мужчина дождался благоприятного момента и пошел на преступление: забрал два ноутбука. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Полицейские сумели вычислить вора. Одним из ноутбуков воронежец не успел распорядиться по своему усмотрению, технику изъяли. Мужчина оказался ранее не судимым. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража", ему грозит до 2 лет лишения свободы. На данный момент он под подпиской о невыезде.