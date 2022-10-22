Под Череповцом задержали петербуржца, гнавшего по трассе со скоростью 167 км/ч

Фото: Областной УГИБДД

В дежурную часть ОМВД по Череповецкому району в четверг, 20 октября, с камер фотовидеофиксации поступил тревожный сигнал о значительном превышении скорости. Нарушение зафиксировали на 179 км трассы А-114 Вологда - Новая Ладога. Подробности инцидента сообщил местный отдел ГИБДД.

32-летний житель Санкт-Петербурга разогнал автомобиль БМВ Х6 до 167 км/ч. По пути следования шумахера направили наряды ДПС. Мужчину смогли остановить на 129 км трассы. Выяснилось, что у машины были изменены регистрационные знаки для затруднения их распознавания камерами. По базам данных ГИБДД на данном авто только за 2022 год скоростной режим превышали около 60 раз.

На любителя опасной езды составили административный протокол, с ним провели профилактическую беседу. Повлияет ли это внушение на лихача - сомнительно.