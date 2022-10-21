В Череповце показали участки улицы Данилова, которые перекроют 21 и 22 октября

В Череповце 21 и 22 октября на улице Данилова будут укладывать верхний слой асфальта в два этапа. В пятницу, 21 октября с 7:00 перекроют для движения участок от Горького до Ухтомского и часть Горького от ликеро-водочного завода до Ухтомского. Проезд к больнице осуществляется только со стороны Сталеваров. Кроме того, автолюбителей просят не парковаться вдоль Данилова и Горького.

В субботу, 22 октября с 7:00 закроют участок от Ухтомского до Сталеваров. Объехать это место можно по прилегающим улицам, а проехать к больнице с улицы Горького. Для спецтранспорта и жителей домов на Данилова будет доступен проезд со стороны Сталеваров. Движение откроют сразу же после окончания работ. Информация поступила от департамента ЖКХ.