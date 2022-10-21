Вологда
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Вологда
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 октября 2022 12:32

В Соколе прокуратура смогла вернуть офис врача общей практики

Без медицинской помощи остались жители района и дома-интерната для престарелых и инвалидов
Евдокия САХАРОВА

Межрайонная прокуратура Сокольского района инициировала проверку в ходе которой выяснилось, что в микрорайоне Шатенево города Сокола закрылся офис врача общей практики. Без медицинской помощи остались жители района и проживающие в АУ СО Вологодской области «Сокольский дом-интернат для престарелых и инвалидов». Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

В целях обеспечения прав неопределенного круга лиц на доступность и качество медицинской помощи прокуратура потребовала главного врача БУЗ ВО „Сокольская ЦРБ“ устранить нарушения законодательства. Офис открыли и он продолжает принимать пациентов.