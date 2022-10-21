В Соколе прокуратура смогла вернуть офис врача общей практики

Межрайонная прокуратура Сокольского района инициировала проверку в ходе которой выяснилось, что в микрорайоне Шатенево города Сокола закрылся офис врача общей практики. Без медицинской помощи остались жители района и проживающие в АУ СО Вологодской области «Сокольский дом-интернат для престарелых и инвалидов». Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

В целях обеспечения прав неопределенного круга лиц на доступность и качество медицинской помощи прокуратура потребовала главного врача БУЗ ВО „Сокольская ЦРБ“ устранить нарушения законодательства. Офис открыли и он продолжает принимать пациентов.