Нетрезвый белозер избил деревянной лопатой пенсионера-инвалида

В Белозерске нетрезвый мужчина напал на пенсионера с инвалидностью. Подробности инцидента сообщила пресс-служба судов Вологодской области.

В марте местный житель поссорился с 73-летним мужчиной. В ходе конфликта он начал использовать деревянную лопату для уборки снега. Агрессор наносил удары по различным частям тела пенсионера и успокоился, только когда лопата сломалась.

Пострадавшему диагностировали перелом костей носа, а также многочисленные ссадины и гематомы. Драчун ответил за свои действия в суде. По статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия" мужчина получил 10 месяцев в колонии строгого режима, т.к. оказался рецидивистом.

Осужденный рассказал, что сожительница потерпевшего заподозрила его во взломе двери ее квартиры и сообщила об этом участковому. Бывшему зеку это не понравилось, и он пришел в гости, чтобы обсудить этот вопрос. Там его встретил пенсионер и попросил уйти. Тут белозер и начал распускать руки.