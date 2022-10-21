В Вологодском районе 22 октября пройдут учебно-тренировочные сборы

Фото: пресс-служба администрации Вологодского района

На территории будущего парка «Патриот» в деревне Труфаново Вологодского района в субботу, 22 октября, пройдут учебно-тренировочные сборы по военной подготовке. Инициатором мероприятия стал глава района Сергей Жестянников. Он лично прошел такую подготовку и отметил, что было нелегко — условия максимально приближены к боевым. Об этом сообщила пресс-служба администрации Вологодского района.

Участие в сборах могут принять мужчины старше 18 лет. Вологжане пройдут огневую и тактическую подготовку, сборку и разборку оружия, познакомятся с основами управления беспилотными летательными аппаратами, научатся оказывать первую помощь в полевых условиях и с экипировкой. Участников будет кормить полевая кухня. Бесплатно записаться можно по телефону: 8-800-222-09-92.