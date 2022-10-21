Глава Вологодского района прошел военно-тактическую подготовку вместе с вологжанами

Фото со страницы Сергея Жестянникова

Глава Вологодского района принял участие в сборах по военно-тактической подготовке вместе с вологжанами и поделился впечатлениями. Сергей Жестянников отметил: "Очень нелегко – условия максимально приближены к боевым".

Инструкторами стали опытные специалисты спецподразделений с реальным боевым опытом. Чиновник освоил вооружение, топографию, ориентирование на местности, движение групп по азимутам, работу в составе групп на открытой местности и в городе. Глава муниципалитета заявил, что ему важно испытать программу на себе, чтобы уловить все тонкости и организовать аналогичное обучение в районе.

"Все условия для этого есть. И есть запрос от наших жителей. Многие отмечали необходимость освежить знания, чтобы чувствовать себя более уверенным в случае мобилизации. Поэтому уже в ближайшую субботу на территории нашего будущего парка «Патриот» в Труфанове проведем учебно-тренировочные сборы для мужчин от 18 лет. Буду лично присутствовать на занятиях", — подчеркнул Сергей Жестянников.