В Вологде грабители напали на девочку у вокзала и отняли смартфон

В Вологде ограбили несовершеннолетнюю школьницу. Инцидент произошел на пешеходном мосту через железнодорожные пути около вокзала. К правоохранителям обратились родители девочки. Подробности сообщила пресс-служба транспортной полиции.

Как выяснилось, 33-летний грабитель находился в федеральном розыске, т.к. уклонялся от отбытия наказания. Его другу-преступнику 31 год. Мужчин привлек смартфон девочки, стоимость которого оценили в более чем 15 тысяч рублей. Добычу они собирались продать. но их остановили правоохранители. Находящегося в розыске фигуранта заключили под стражу, а его напарнику назначили подписку о невыезде.